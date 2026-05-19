【「サイコミ」5月の最新紙書籍情報】 5月19日 公開 【拡大画像へ】 Cygamesは5月19日、マンガ配信サービス「サイコミ」で連載中の作品から7タイトルの紙書籍を5月19日に小学館から、5月29日に自社出版企画「サイコミ パブリッシング」としてそれぞれ発売する。 5月19日発売タイトル（小学館より発売） 「クレイジーラン」4巻 蒼井ミハル/COMIC ROOM 価格：880円 □コミック