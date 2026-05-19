【「サイコミ」5月の最新紙書籍情報】 5月19日 公開

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Cygamesは5月19日、マンガ配信サービス「サイコミ」で連載中の作品から7タイトルの紙書籍を5月19日に小学館から、5月29日に自社出版企画「サイコミ パブリッシング」としてそれぞれ発売する。

5月19日発売タイトル（小学館より発売）

「クレイジーラン」4巻

蒼井ミハル/COMIC ROOM

価格：880円

□コミック＆ストア情報

【あらすじ】

「お前の弱点俺が克服させてやる！」

陸上部は、何があろうとモテない！

そんな定説を覆す全中二位の実力者、久下山高校の1年・湊一樹が登場！

実力もモテも兼ね備える陽キャオーラ全開の湊に、高峰と菊池は嫉妬にくるい怒り爆発！

そんな因縁ぶつかる東京都総体、その初戦！

男のプライドをかけ、男子1500mで菊池と湊が激突する！

時代を駆け抜ける新世代ルーキーたちが繰り広げる、

青春陸上駅伝ドラマ第4巻！

「鶴子はまだ四十五だから！」2巻

邑咲奇

価格：880円

□コミック＆ストア情報

【あらすじ】

「どうしてそこまで結婚したいんだろう…」

熊への想いを秘めながら、同居人として楽しいルームシェア生活を送る鶴子。

しかし、半身不随の飼い猫・幸ちゃんの発作をきっかけに、将来を見つめ直した鶴子は婚活を再開させる。

結婚相談所で出会った“悪い人ではない男”本間との交流を重ね、自身の結婚像が揺れ動いていく鶴子。だがそんな彼女の気持ちをよそに、本間が強引に迫ってきて…？

不器用ながらも一歩ずつ「家族」とは何かを探す、四十五歳の奮闘をご覧あれ！

5月29日発売タイトル（Cygamesより発売）

「センセイ、魔王を殺して」5巻

山下文吾

価格：946円

□コミック＆ストア情報

【あらすじ】

校外学習で王都にやってきたユウと生徒達。

王都に蔓延る魔族迫害に一石を投じるため、ゴブリンの発明家リンはゴーレムの格闘大会バトルゴーレムに参加することに。

持ち前の発想力と家族の後押しで勝ち続けるリンだったが…

一方でユウとその過去を知る黒騎士の間で生徒も巻き込む因縁が勃発していた…。

「都市伝説が殺ってくる」5巻

米田旦人

価格：946円

□コミック＆ストア情報

【あらすじ】

自我に目覚めたスマホ「Sari」とともに、秘密結社に追われることになった都市伝説配信者・じょうた。

公安裏本部を急襲するヒイズル会4人の刺客。

電磁パルス攻撃でSariを封じられたじょうたを保護すべく

国家最強の警察組織・■（スミ）課が直ちに迎撃を開始するも、

全滅の未来図に導かれるように一人また一人と追い詰められていき--

「ありえない」が加速する、トンデモ異能力バトル第5巻！

「飛んでけ聖剣」3巻

ヴィコ

価格：946円

□コミック＆ストア情報

【あらすじ】

「約束しよう 一緒に世界救うってさ」

入院中のカタギリを見舞いに訪れた、S級ハンターのノアコ。

カタギリを「元カレ」と呼ぶノアコだが、2人の間にどんな過去が…？

そしてギルドからの重要な伝言がカタギリたちに告げられる。

一方しいは、自分の本当にやりたいことを見つけ、父親の元を離れようとするが、

反対するメイドのリディアと刃を交えることになり--。

成り上がり超絶アクション 新章突入の第3巻！

「リア小姓」3巻

羽山まなぶ

価格：946円

□コミック＆ストア情報

【あらすじ】

風馬の妹を殺したのが、御屋形さまだった--

真相が露見し、風馬の取った内容とは？そしてその一部始終を見届けた主人公・暁式は、愛を餌に搾取される被害者の視点を得てしまう。

動揺の最中、暁式と殿さまは邂逅するが、殿さまの大事な若殿が公卿に奪われる事態に。荒れる殿さまの心を、暁式は癒そうとするが……？

恋愛模様と策略が絡み合う地雷系絵巻、第3巻！

「ロストエンド」5巻

原作：岡藤誠 作画：春川やまめ

価格：946円

□コミック＆ストア情報

【あらすじ】

生き返るまで、死ねない。

何度でも死に戻って山の頂を目指さなければならない、過酷な冥府に堕ちた40男・信一郎。

人体改造手術で自身を強化する狂気の元外科医・東に捕らわれた信一郎。

「お前も強化して共に上を目指そう」という東の甘言を受け入れる他なく、

「皮膚を剥がし終人の筋肉を埋め込む」というあまりに過酷な手術を受けるも、その結果は--

圧倒的な筆力で描く、“死に戻り”ダークサバイバル巨編。

（C）Cygames, Inc.