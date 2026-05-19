デビルズタワーは先住民にとって神聖な場所であり、1906年にルーズベルト大統領（当時）が米国初の国定公園に指定した/Visions of America/Universal Images Group/Getty Imagesワイオミング州デビルズタワー（CNN）神秘的な形をした巨岩と、そのふもとに広がる牧草地。米ワイオミング州のデビルズタワー国定公園は50年前、スピルバーグ監督の映画「未知との遭遇」（1977年）のロケ地として一躍有名になった。デビルズタワーはワイ