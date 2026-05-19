◆大相撲▽夏場所１０日目（１９日、両国国技館）日体大出身で、幕下最下位格付け出しの火雷（ほのいかづち、雷）が、西幕下５９枚目・春雷（立浪）を押し出して、３勝２敗とした。「今日の朝稽古から意識していた通りの相撲が取れた」と振り返った。連敗発進も、３連勝で白星先行。連敗中には兄弟子の幕内・獅司から「何で緊張する。あなた強い」と声をかけられたといい、「幕内力士の方にそのように言っていただけてうれし