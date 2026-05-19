米カリフォルニア州サンディエゴのモスクで銃撃事件が発生し3人が死亡した/Reuters（CNN）米サンディエゴ最大のモスク（イスラム教礼拝所）であるサンディエゴ・イスラムセンターで18日に発生した銃撃事件について、捜査当局は10代の容疑者のうち1人が事件の前に母親の家から3丁の武器を持ち出していたとみている。地元の警察署長が明らかにした。スコット・ウォール署長が記者団に説明したところによれば、17歳の容疑者の母親は警