18日、新潟県上越市のホームセンターの飼育ケースから全長100～130cmの観賞用ヘビがいなくなりました。警察は人が手を出すとかみつく恐れがあるとして、発見した場合は近づいたり触れたりせず警察に通報するよう呼びかけています。 5月18日午後6時半ごろ、上越市下門前にあるホームセンターのムサシ上越店で「ヘビがいなくなった」と店から警察に通報がありました。 いなくなったヘビの種