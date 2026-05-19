お笑いコンビ「バナナマン」の設楽統（53）が19日、MCを務めるフジテレビ「ノンストップ！」（月〜金曜前9・00）に生出演。産休中で第1子出産を報告した同局・三上真奈アナウンサー（37）を祝福した。番組終盤、代役を務める松村未央アナウンサーが「ここでハッピーなニュースが届いています。ハッピーです」と切り出し、「現在産休中の三上アナウンサーですが、無事に第一子が誕生したとSNS上で報告しました。母子ともに健康