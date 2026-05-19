今日19日の日の入り後には西の空で、月が金星に接近して見えます。宵の明星と細い三日月の共演を楽しむことができそうです。明日20日は月と木星が並んで見えるでしょう。今日19日月が金星に接近明日20日は月と木星が並ぶ今の時期の日の入り後の時間には、西の空には、高い位置に木星、低い位置には金星が見えます。今日19日の日の入り後には、月が金星に接近します。月の月齢は2.3で、とても細い三日月で、その三日月が「宵の