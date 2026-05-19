大阪3月限ナイトセッション 日経225先物61410+750 （+1.23％） TOPIX先物3868.0+50.5 （+1.32％） シカゴ日経平均先物61545+885 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 18日の米国市場は、NYダウが上昇した一方で、 S＆P500、ナスダックは下落。米国とイランの戦闘終結に向けた交渉が難航するなかで、WTI原油先物相場は1バレル＝108ドル台に上昇した。米国でインフレへの警戒が再燃するとの見方か