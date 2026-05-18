少子化対策を強化するための財源として、公的医療保険に加入するすべての人を対象に、「子ども・子育て支援金」の支払いが求められることになりました。 「子ども・子育て支援金」は、SNSなどで「独身税」とも呼ばれています。年収や加入している医療保険によって負担額が変動するため、自分がいくら支払うことになるのか、家計にどの程度影響があるのか、不安を感じる方もいるでしょう。 今回は、子ども・子育て支