2008年に東京・世田谷で「串カツ田中」をオープン。大ヒットを受けて急速に拡大し、現在は約350店舗を展開する『週刊プレイボーイ』で連載中の「坂本慎太郎の街歩き投資ラボ」。株式評論家の坂本慎太郎とともに街を歩き、投資先選びのヒントを探してみよう。金のなる木はあなたのすぐ近くに生えている！今週の研究対象串カツ田中の新業態（ユニシアHD）「串カツ田中」を展開する串カツ田中HDが、社名を変えたというのをご