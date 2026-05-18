¶ú¥«¥ÄÅÄÃæHD¤¬¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¡ª ¤½¤³¤Ë±£¤µ¤ì¤¿Åê»ñ¤Î¥·¥°¥Ê¥ë¡ÚºäËÜ¿µÂÀÏº¤Î³¹Êâ¤Åê»ñ¥é¥Ü¡Û
2008Ç¯¤ËÅìµþ¡¦À¤ÅÄÃ«¤Ç¡Ö¶ú¥«¥ÄÅÄÃæ¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡£Âç¥Ò¥Ã¥È¤ò¼õ¤±¤ÆµÞÂ®¤Ë³ÈÂç¤·¡¢¸½ºß¤ÏÌó350Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤¹¤ë
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤Î¡ÖºäËÜ¿µÂÀÏº¤Î³¹Êâ¤Åê»ñ¥é¥Ü¡×¡£³ô¼°É¾ÏÀ²È¤ÎºäËÜ¿µÂÀÏº¤È¤È¤â¤Ë³¹¤òÊâ¤¡¢Åê»ñÀèÁª¤Ó¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÃµ¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£¶â¤Î¤Ê¤ëÌÚ¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¹¤°¶á¤¯¤ËÀ¸¤¨¤Æ¤¤¤ë¡ª
º£½µ¤Î¸¦µæÂÐ¾Ý¡¡
¶ú¥«¥ÄÅÄÃæ¤Î¿·¶ÈÂÖ¡Ê¥æ¥Ë¥·¥¢HD¡Ë
¡Ö¶ú¥«¥ÄÅÄÃæ¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¶ú¥«¥ÄÅÄÃæHD¤¬¡¢¼ÒÌ¾¤òÊÑ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤´Â¸¤¸¡© ¤½¤Î·èÃÇ¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹ÀïÎ¬¤ÎÂçÅ¾´¹¡£¤³¤ì¤ÏÅê»ñ¤Î¥¿¥Í¤Î¤Ë¤ª¤¤¤¬¤¹¤ë¤¾¡Á¡ª
ºäËÜ¡¡¸ÞÈ¿ÅÄ¤ÎÃë¤É¤¤Ï¡¢¤¤¤¤Å¹¤Û¤É¤¹¤°Ëä¤Þ¤ë¤Ê¤¡¡£¤ª¡¢¿·¤·¤¤¤È¤ó¤«¤ÄÅ¹¤¬¤¢¤ë¤Í¡£¡Ö¸üÀÚ¤ê¤È¤ó¤«¤Ä¡¡¸ü¤È¤ó¡×¡£³°¤«¤é¸«¤Æ¤â³èµ¤¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¤Û¤ÜËþÀÊ¡£Æþ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
½õ¼ê¡¡¥¦¥ê¤Ï¾±ÆâÆÚ¤Î¸üÀÚ¤ê¥í¡¼¥¹¥«¥ÄÄê¿©¤Ç¤¹¤Í¡£ÀÇ¹þ2970±ß¤«¤¡¡£¥é¥ó¥Á¤È¤·¤Æ¤Ï¾¯¤·¹â¤¤¤±¤É¡¢±©³ø¤Ç¿æ¤¤¤¿¤´ÈÓ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤¿¤À¤ÎÄê¿©¤è¤êü¥¤´¤Á¤½¤¦´¶ü¥¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤´ÈÓ¤ä¥¥ã¥Ù¥Ä¤Ë²Ã¤¨¡¢ÄÒ¤±Êª¤â¤ªÂå¤ï¤ê¼«Í³¤ß¤¿¤¤¤À¤·¡£
ºäËÜ¡¡¥Ñ¥¯¥Á¡¼¤òÅº¤¨¤ë¿©¤ÙÊý¤äºÇ¸å¤Ë¥«¥ÄÐ§É÷¤ËÄù¤á¤ë¿©¤ÙÊý¤âÄó°Æ¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£¿©¤ÙÊý¤â´Þ¤á¤ÆÂÎ¸³¤È¤·¤ÆÇä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤¢¤ë¡£
½õ¼ê¡¡Íè¤Þ¤·¤¿¡£ÎÌ¤¬¤¹¤´¤¤¡ª¡¡¸üÀÚ¤ê¤È¤¤¤¦¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢Æù¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬¶¯¤¯¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¤±¤É¡¢»é¿È¤âÂç¤¤¯¤Æ¡¢¸åÈ¾¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È½Å¤¤¤«¤â¡£
ºäËÜ¡¡¿·Å¹¤é¤·¤¤²ÝÂê¤Ç¤¹¤Í¡£ÂÎ¸³¤òÇä¤Ã¤ÆÃ±²Á¤ò¼è¤ì¤ë¶ÈÂÖ¤Ë°é¤Æ¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤Þ¤ÀÀµ²ò¤¬¸«¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤É¤³¤Î²ñ¼Ò¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê......¤¢¤Ã¡¢¥æ¥Ë¥·¥¢HD¤Î¿·¶ÈÂÖ¤«¡ª
½õ¼ê¡¡¤Ê¤ó¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤·¤¿¤Ã¤±¡©
ºäËÜ¡¡¤â¤È¤â¤È¤Ï¶ú¥«¥ÄÅÄÃæHD¤Ç¡¢º£Ç¯3·î¤Ë¼ÒÌ¾¤òÊÑ¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Ê£¿ô¶ÈÂÖ¤ò»ý¤Ä³°¿©¥°¥ë¡¼¥×¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦°Õ»×É½¼¨¤À¤È¤«¡£
½õ¼ê¡¡¤Ø¤§¡¼¡£¤Ç¤â¡¢Ã¯¤Ç¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡Ö¶ú¥«¥ÄÅÄÃæ¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¤ò°ú¤Ã¹þ¤á¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤è¤Û¤É¤Ç¤¹¤Í¡£
ºäËÜ¡¡µï¼ò²°¤Ï·Êµ¤¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤·¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Î¼òÎ¥¤ì¤ä¿¼ÌëÂÓ¤Î¿Í¼êÉÔÂ¤Ê¤É¤â¤¢¤Ã¤Æ²ÝÂê¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢Ãë¤âÌë¤â½¸µÒ¤Ç¤¤Æ¡¢¼ò¤ËÍê¤é¤º¤È¤âµÒÃ±²Á¤ò¾å¤²¤ä¤¹¤¤¶ÈÂÖ¤òÁý¤ä¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤ë¤ï¤±¡£
½õ¼ê¡¡¤È¤ó¤«¤Ä¤ÏÍË¾¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡
ºäËÜ¡¡¤¨¤¨¡£²È¤Ç¤Ïºî¤ê¤Ë¤¯¤¤¡¢¹âÃ±²Á¤òÁÀ¤¨¤ë¡¢³°¹ñ¿Í¤Ë¤â´î¤Ð¤ì¤ë¡¢¤Î»°Çï»Ò¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤Í¡£¤Þ¤º¡¢¤È¤ó¤«¤Ä¤Ï²ÈÄí¤Çºî¤ë¤ÈÌý¤Î½èÍý¤¬ÌÌÅÝ¤Ç¡¢³°¤Ç¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¤½¤·¤ÆÆùÎÁÍý¤Ï¤½¤â¤½¤â¹âÃ±²Á¤òÁÀ¤¤¤ä¤¹¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¸ü¤È¤ó¤Ï¿©»ö¤òÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤È¤·¤Æ±é½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç3000±ß¶á¤¤Ã±²Á¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±Ç¤¨¤ë¤«¤é¡¢SNS¤Ç¤Î³È»¶¤Ê¤É¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¤È¤ó¤«¤Ä¤Ã¤Æ³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ë¤â¿Íµ¤¤ÎÆüËÜ¿©¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡ÖÍÈ¤²¤¿¸üÀÚ¤ê¤ÎÆÚÆù¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ã¤ÆÄ¾´¶Åª¤ËÅÁ¤ï¤ë¤«¤é¡£¶ú¥«¥Ä¤ÇÇÝ¤Ã¤¿ÍÈ¤²Êª¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÀ¸¤«¤»¤ë¤Î¤âÍÍø¤Ç¤¹¡£
½õ¼ê¡¡³Î¤«¤Ë¡¢¶ú¥«¥ÄÅÄÃæ¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÀ¸¤«¤»¤ë¤Î¤Ë¡¢¤±¤Ã¤³¤¦°ã¤¦¼ïÎà¤Î¶¯¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
ºäËÜ¡¡¤½¤Î¤È¤ª¤ê¡£¶ÈÂÖ¤ò¹¤²¤ÆÁª¤Ð¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤òÁý¤ä¤·¤¿¤Û¤¦¤¬»ö¶È¤Î°ÂÄêÀ¤Ï¹â¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¹Ù³°·¿¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¡ÖPISOLA¡×¤òºòÇ¯Çã¼ý¤·¤¿¤Î¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£±ØÁ°¤Îµï¼ò²°¡¢¹Ù³°¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¸þ¤±¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¡¢ÅÔ»Ô·¿¤Î¹âÃ±²Á¤È¤ó¤«¤Ä¡£»È¤ï¤ì¤ë»þ´ÖÂÓ¡¦µÒÁØ¡¦Î©ÃÏ¤¬¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¦¤«¤é¡¢¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¶¯¸Ç¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
½õ¼ê¡¡¶ÈÂÖ¤ÎÊ£¿ô²½¤ÇÀ®Ä¹¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ºäËÜ¡¡Æ±¼Ò¤Ï2028Ç¯11·î´ü¤ËÇä¾å¹â480²¯±ßµ¬ÌÏ¡¢ÁíÅ¹ÊÞ¿ô604Å¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯11·î´ü¤ÎÇä¾å¹â¤ÏÌó211²¯±ß¡¢ÁíÅ¹ÊÞ¿ô¤Ï357Å¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢·×²è¤É¤ª¤ê¤Ê¤é²ñ¼Ò¤Î¥µ¥¤¥º¤Ï¤«¤Ê¤êÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£³ô¼°»Ô¾ì¤ÎÉ¾²Á¤â¡¢µï¼ò²°¥Á¥§¡¼¥ó¤«¤é¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤ï¤ë¤À¤í¤¦¤Í¡£
½õ¼ê¡¡¤ª¤ª¤Ã¡£¤Ç¤â¡¢PER¤Ï48ÇÜ¶á¤¯¡£¹â¤¹¤®¤ÆÅê»ñ¤·¤Å¤é¤¤¤Ê¤¡¡£
ºäËÜ¡¡º£´ü¤ÏÇã¼ý¤ä½ÐÅ¹Åê»ñ¤Ç½ãÍø±×¤¬¸º¤Ã¤ÆPER¤¬¹â¤¯½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢µï¼ò²°°ìËÜÂ¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤òÁÀ¤¦À®Ä¹³ô¤È¤·¤Æ¡¢Ä¹´üÅê»ñ¤Ç´üÂÔ¤Ç¤¤ëÌÃÊÁ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º£½µ¤Î¼Â¸³·ë²Ì
PER¤¬¹â¤¯¸«¤¨¤ëÍýÍ³¤ÏÇã¼ý¤Ê¤É¤¬¸¶°ø¡£µ¤¤Ë¤·¤¹¤®¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó
¡Ú¿ÞÉ½¡Û¥æ¥Ë¥·¥¢HD¡Ê3547¡Ë³ô²Á¤ÎÃÍÆ°¤
¹½À®¡¿À¾ÅÄÅ¯Ïº¡¡»£±Æ¡¿ºç ÃÒÏ¯