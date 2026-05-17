頑張った日のご褒美に、ちょっと贅沢なスイーツを楽しんでみませんか？ 今回は、癒し力たっぷりな【ファミリーマート】の新作スイーツをご紹介します。上品なビジュアルで、お皿に移せばカフェスイーツのような華やかさ。自分へのご褒美にはもちろん、差し入れにも喜ばれそうです。ぜひ早めにチェックしてみて。 美しさに惚れ惚れ！ スティックケーキシリーズの新フレー