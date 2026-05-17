ビジュ120点ーーーッ！！【ファミマ】ティータイムがシャレる♡「新作スイーツ」

頑張った日のご褒美に、ちょっと贅沢なスイーツを楽しんでみませんか？ 今回は、癒し力たっぷりな【ファミリーマート】の新作スイーツをご紹介します。上品なビジュアルで、お皿に移せばカフェスイーツのような華やかさ。自分へのご褒美にはもちろん、差し入れにも喜ばれそうです。ぜひ早めにチェックしてみて。

美しさに惚れ惚れ！

スティックケーキシリーズの新フレーバーとして登場した「宇治抹茶スティックケーキ」。クッキー生地と宇治抹茶チーズ生地を重ねた一品は、洗練されたビジュアルで、高級感もあり！ 片手でも食べやすいようにパッケージも工夫されていますが、お気に入りの器に盛り付ければ、オシャレ度もテンションも高まるティータイムが過ごせそう。

ふんわり食感 & 食べやすい味わい！

見た目だけでなく味わいもマニアさんのお墨付き！ スイーツブロガーの@sujiemonさんも「しっとり & ふんわり優しい食感」「甘すぎず、渋すぎず、食べやすい味わい」とコメントしています。さらに、\160（税込）とお手頃価格なのも嬉しいポイントです。

トッピングの桃がご褒美感◎

「贅沢なデザート」「爽やかな甘さ」と@sujiemonさんが感想を投稿するのは「桃のデザートフィナンシェ」。定番焼き菓子のフィナンシェが、桃の果肉とホイップクリームのデコレーションで、まるでケーキのようにグレードアップした一品です。価格は\250（税込）。

レアな存在！？ ハシゴしても出会えない！

生地の断面からしっとり食感を想像しましたが、@sujiemonさんは「シフォンのようなフィナンシェ」と紹介しています。実は焼き菓子が大好きな筆者。発売を知ってすぐ【ファミリーマート】へ向かったものの、タイミングが合わずまさかの売り切れ。その後もなかなか出会えないので、見つけることができた人はラッキーかも！

【ファミマ】の新作スイーツをお供に、素敵な時間を過ごして！

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sujiemon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N