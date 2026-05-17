◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１７節千葉―鹿島（１７日・フクアリ）首位の鹿島は、東地区１位確定を目指し、千葉とのアウェー戦を迎える。１６日に試合を終えた２位ＦＣ東京とは勝ち点２差。千葉を相手に勝ち点２以上を積み上げれば、１試合を残して１位でのプレーオフラウンド進出が確定する。最終節はＦＣ東京との直接対決となっており、この日に決めきりたいところだ。フクダ電子アリーナでのＪリーグ公式戦は、０