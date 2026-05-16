夏の風物詩として、古来より日本人に愛され続けてきた川魚の王者と言えば、鮎。「清流の女王」とも称される鮎は、清らかな川の水と石苔だけを糧に育ち、その身からはスイカやキュウリを思わせる爽やかな香りが立ち上ることから「香魚」とも呼ばれている。塩を振って炭火でじっくりと焼き上げた一尾は、日本の夏の食卓に欠かせない至福のごちそうだ。そんな鮎の名産地として、全国の食通から熱い視線を浴び続けているのが、岐阜県。