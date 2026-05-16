左腕チャーリー・バーンズが昇格

ドジャースは15日（日本時間16日）、ブレイク・スネル投手を左肘の関節遊離体（通称ネズミ）のため15日間の負傷者リスト（IL）に入れたと発表した。12日（同13日）に遡って適用される。チャーリー・バーンズ投手が昇格した。

スネルはこの日の敵地・エンゼルス戦で今季2度目の先発マウンドに上がる予定だったが、登板を回避。代わって中継ぎのウィル・クライン投手が先発する。スネルが左肘の関節遊離体の除去手術に踏み切れば、長期離脱は必至となる。

今季は左肩の疲労で開幕からIL入りしていたが、10日（同11日）の本拠地・ブレーブス戦で復帰。3回5奪三振6安打5失点（自責4）で初黒星を喫していた。わずか6日で再離脱となった。

5年総額1億8200万ドル（約289億円）の大型契約で加入した移籍1年目の昨季も左肩の炎症で4か月離脱。11試合登板で5勝4敗、防御率2.35。ポストシーズンでは6登板（5先発）で防御率3.18を記録し、ワールドシリーズ連覇に貢献した。

ドジャースでは守護神のエドウィン・ディアスが4月に右肘遊離体の除去手術を受け、前半戦の復帰が絶望的となっている。ワールドシリーズ3連覇を目指すチームにまたも試練が訪れた。（Full-Count編集部）