◆パ・リーグ日本ハム―西武（１５日・エスコンフィールド）日本ハムの先発・達孝太投手は、７回６安打３失点。西武・平良との投手戦で、リードを許しマウンドを降りた。２回、岸の左翼線二塁打と味方の失策で招いた２死一、三塁のピンチでは、石井を三邪飛に仕留め無失点。５回までは１安打無失点と、最速１５４キロの真っすぐを軸にほぼ完璧な投球を展開した。しかし６回、１死からカナリオの中前打に許すと西川に四球を