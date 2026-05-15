（台北中央社）イーサン・ルアン（阮経天）とワン・ジン（王浄）が主演する犯罪サスペンスドラマ「沉默的審判」（Confessions）のティザー予告が13日、公開された。同作は台湾と北海道で撮影され、ティザー動画には台北の観光名所も登場している。メガホンを取るのは台湾クライム映画「我、邪で邪を制す」（周処除三害）のウォン・ジンポー（黄精甫）監督。ウォン監督が脚本も手がけた。「我、邪で〜」の主要キャストである