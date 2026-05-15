イーサン・ルアン＆ワン・ジン主演の台湾クライムドラマ、北海道でも撮影
（台北中央社）イーサン・ルアン（阮経天）とワン・ジン（王浄）が主演する犯罪サスペンスドラマ「沉默的審判」（Confessions）のティザー予告が13日、公開された。同作は台湾と北海道で撮影され、ティザー動画には台北の観光名所も登場している。
メガホンを取るのは台湾クライム映画「我、邪で邪を制す」（周処除三害）のウォン・ジンポー（黄精甫）監督。ウォン監督が脚本も手がけた。「我、邪で〜」の主要キャストであるイーサンやワン・ジン、チェン・イーウェン（陳以文）、ベン・ユエン（袁富華）に加え、アリッサ・チア（賈静雯）やジョセフ・チャン（張孝全）、ビビアン・ソン（宋芸樺）、シュエ・シーリン（薛仕凌）、ニッキー・シエ（謝欣穎）ら実力派俳優を集結させた。豪華俳優陣によって、善悪が矛盾する暗黒の復讐劇を繰り広げる。
ティザー予告では、台北の観光名所「西門紅楼」の爆破や超高層ビル「台北101」付近での大規模爆破シーンが公開された。イーサンとワン・ジンは同作で、高難易度の多重人格に挑戦し、全く異なるさまざまな顔を見せる。イーサンがワン・ジンの頭をテーブルにたたきつける衝撃的なシーンも予告に盛り込まれた。ウォン監督の特徴である強烈な色彩で、登場人物の間の恨みや道徳的清算が印象的に描かれている。
同作は年内に動画配信サービス「ネットフリックス」や中国の動画共有サイト「ヨウク」（優酷）で全世界に配信予定。
（洪素津／編集：名切千絵）
メガホンを取るのは台湾クライム映画「我、邪で邪を制す」（周処除三害）のウォン・ジンポー（黄精甫）監督。ウォン監督が脚本も手がけた。「我、邪で〜」の主要キャストであるイーサンやワン・ジン、チェン・イーウェン（陳以文）、ベン・ユエン（袁富華）に加え、アリッサ・チア（賈静雯）やジョセフ・チャン（張孝全）、ビビアン・ソン（宋芸樺）、シュエ・シーリン（薛仕凌）、ニッキー・シエ（謝欣穎）ら実力派俳優を集結させた。豪華俳優陣によって、善悪が矛盾する暗黒の復讐劇を繰り広げる。
同作は年内に動画配信サービス「ネットフリックス」や中国の動画共有サイト「ヨウク」（優酷）で全世界に配信予定。
（洪素津／編集：名切千絵）