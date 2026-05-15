全国初となる自治体が主催するプロゴルフシニアツアーが、5月15日から高知県日高村で始まりました。15日から日高村のグリーンフィールゴルフ倶楽部で始まったゴルフの男子プロシニアツアー「リョーマゴルフ日高村オープン」は全国で初めてとなる自治体が主催するトーナメントで、男子シニアプロと女子レギュラープロが同じ組で競います。大会には高知県内の前田紘成プロをはじめ