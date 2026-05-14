5月14日までに、元お笑いコンビ「ブリリアン」で、ブルゾンちえみwithBとして活躍したコージのYouTubeチャンネルが更新。動画には、ブルゾンちえみこと藤原しおりが登場し、その近影が話題になっている。話題になったのは、『藤原しおりさん宅で料理作ったらwithB時代を思い出して上向いて笑った』という動画だ。動画冒頭では、コージが「ある人の家に行きたいと思います」と話し、藤原の家へ。2人で仲睦まじい様子を見せなが