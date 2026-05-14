5月14日までに、元お笑いコンビ「ブリリアン」で、ブルゾンちえみwithBとして活躍したコージのYouTubeチャンネルが更新。動画には、ブルゾンちえみこと藤原しおりが登場し、その近影が話題になっている。

話題になったのは、『藤原しおりさん宅で料理作ったらwithB時代を思い出して上向いて笑った』という動画だ。動画冒頭では、コージが「ある人の家に行きたいと思います」と話し、藤原の家へ。2人で仲睦まじい様子を見せながら料理を開始した。

「キッチンに着くと、カメラに向かいドアップで映った藤原さん。髪の毛はこれまで同様、短めでしたが、金髪にイメチェン。カラフルでド派手なTシャツを着用し、奇抜なスタイルを披露しました。

さらにファンが驚いたのは、Tシャツからチラ見えしていたタトゥーです。二の腕部分に複数のタトゥーが入っており、視聴者も驚いたようです」（芸能プロ関係者）

ブルゾンちえみ時代とは一変した姿を見せた藤原。その変化に、YouTubeのコメント欄には、《しおりさんタトゥー入れてたんだ！》《入れ墨入れてるの？》と、腕に入ったタトゥーのインパクトに、釘づけになるファンの声が多数届いていた。

ブルゾンちえみがブレイクしたのは2017年。バラエティ番組『ぐるぐるナインティナイン』（日本テレビ系）の人気企画「おもしろ荘」で優勝したことをきっかけに一世を風靡した。

「特徴的だったキャリアウーマンネタや、withBとの掛け合いが人気になったブルゾンちえみさん。『35億』のセリフが流行語大賞トップテン入りするなど、唯一無二な存在感を放っていました。

しかし、『ブルゾンちえみ』というキャラクターと彼女自身のギャップに悩んだことがきっかけで、2020年3月に芸人を卒業。現在は本名の『藤原しおり』として活動を続けています」（前出・芸能プロ関係者）

ブレイクとともに抱いた葛藤。「仮面をつけて自分を偽り続けるのはもう限界だった」と語り、“ありのまま” で歩むことを決意した彼女は、いままさに自分らしい日々を送っているようだ。

「2024年に放送された『行列のできる相談所』（日本テレビ系）に出演した際は、自ら作った “登場コーディネーター” というスタイリストのような仕事をしていると明かしました。

もともとファッションセンスも抜群で、芸人時代には私服姿が話題になったこともありました。今回見せた奇抜スタイルも、“自分らしさ” を追求した結果なのでしょう」（前出・芸能プロ関係者）

“35億人” のなかでも輝いているようだ。