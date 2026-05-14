5月10日、アイドルグループ「timelesz」の冠番組『timeleszファミリア』（日本テレビ系）が放送されたが、そこでのメンバー・橋本将生の言動に賛否が巻き起こっている。この日の放送では、ゲストに「Mr.手土産」といわれるタレントの勝俣州和が登場し、芸能界を生き抜くための手土産術を学ぶというのがテーマだった。timeleszメンバーの“手土産力”をチェックしていくなか、番組中盤での橋本の言動が注目された。「勝俣さんが