5月10日、アイドルグループ「timelesz」の冠番組『timeleszファミリア』（日本テレビ系）が放送されたが、そこでのメンバー・橋本将生の言動に賛否が巻き起こっている。

この日の放送では、ゲストに「Mr.手土産」といわれるタレントの勝俣州和が登場し、芸能界を生き抜くための手土産術を学ぶというのがテーマだった。timeleszメンバーの“手土産力”をチェックしていくなか、番組中盤での橋本の言動が注目された。

「勝俣さんがおすすめする手土産のひとつである『おにぎり』がスタジオに登場し、メンバーで試食する場面がありました。それぞれが好きな具材をほおばりましたが、とくに橋本さんは口いっぱいに含んでいました。

その様子に気づいたパンサーの向井慧（さとし）さんが『味、どう?』と質問したところ、橋本さんは『ん?』と首を傾げながら聞き返したのです。再度『味、どうですか?』と聞かれたものの、またもや『ん?』と反応。続くやりとりに、向井さんも『ぶん殴るよ』と笑いながらツッコむ事態となったのです」（テレビ局関係者）

向井の容赦ないツッコミに、スタジオでは笑いが巻き起こった。しかし、見ていた視聴者の一部からは、Xで厳しい声があがった。

《失礼すぎ》

《何が面白いの…》

質問に対してはっきりと答えない姿勢に、批判的な声が多く聞かれたのだ。

「橋本さんは、菊池風磨さんに『将生、ちょっと食い過ぎか?』と声をかけられるほど、おにぎりを口に詰め込んでいました。そのため、質問されても話せる状況ではなかったことも考えられます。そんななか、とっさにボケたつもりだったのかもしれませんが、その姿が思った以上に不快感を与えてしまったようです」（前出・テレビ局関係者）

これまでにも菊池や篠塚大輝など、発言が炎上したことのあるメンバーが多いtimelesz。2025年2月から再始動し、その気合いが空回りすることもたびたび見受けられる。

「新メンバーが加入してから、連続するライブツアーや冠番組など、グループの勢いが止まりません。同時に、8人になってから初めて経験することも多いでしょう。失敗をしながらも、メンバーとしては爪痕を残したいという思いが伝わってきます」（芸能プロ関係者）

おもしろいボケも、厳しくみられるのだからかわいそうだ。