レイズ戦で三塁線の打球を好捕【MLB】Bジェイズ 5ー3 レイズ（日本時間14日・トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手が13日（日本時間14日）、本拠地で行われたレイズ戦で、超美技を披露した。4回、三塁線への鋭い打球をダイビングキャッチしてアウトにする好守。ファンからは「どんな反応速度や」「完全にメジャー岡本になってる」と驚きと称賛の声が上がっていた。4回、先頭打者のチャンドラー・シンプソン外野手が放った