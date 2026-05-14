さまざまな画材を使って描かれた三重県内の障がいのある人たちの作品を展示する企画展が、13日から津市にある百貨店・松菱で始まりました。この企画展は、松阪市を拠点に障がいのあるアーティストの芸術活動を支援しているNPO法人「希望の園」が、津市の松菱で初めて開いたものです。会場には「希望の園」が運営している障がい者施設に通っている人や、アーティストとして「希望の園」と契約している人など、合わせて13人の作家の