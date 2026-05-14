三重県津市に本社をおく三重交通グループホールディングスは13日、5期連続の増収増益となる昨年度の決算を発表しました。発表によりますと「営業収益」は1102億6000万円と前の年度に比べて6.2％の増収、「営業利益」は97億5600万円で15.9％の増益となりました。また「経常利益」は前の年度に比べて13.6％増の96億7400万円、そして親会社株主に帰属する「当期純利益」は3.2％増の62億5000万円となり5期連続の増収増益となりました。