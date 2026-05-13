5月12日、俳優・高橋文哉が、出演予定だった『高橋文哉のオールナイトニッポンX』（ニッポン放送）を欠席し、心配を集めている。放送1時間前に番組の公式Xが更新され、この日の放送は《高橋文哉さんの体調不良のため大事を取ってお休みとさせていただきます》と発表された。なお、翌日には高橋のXにて、《昨日は、ご迷惑とご心配をおかけしてすみませんでした体調は無事に回復してきています》と報告されている。このとこ