5月12日、俳優・高橋文哉が、出演予定だった『高橋文哉のオールナイトニッポンX』（ニッポン放送）を欠席し、心配を集めている。

放送1時間前に番組の公式Xが更新され、この日の放送は《高橋文哉さんの体調不良のため大事を取ってお休みとさせていただきます》と発表された。なお、翌日には高橋のXにて、《昨日は、ご迷惑とご心配をおかけしてすみませんでした 体調は無事に回復してきています》と報告されている。

このところ、映画『SAKAMOTO DAYS』の番宣のため、主演の目黒蓮とともに、各局の生放送番組に出ずっぱりだった高橋。深夜のラジオ生放送もあり、さすがに疲れが出たのかもしれない。Xでは、高橋の体調を案じる声が集まっている。

《ここんところ多忙を極めていただろうから…身体が1番大事です》

《文哉くん大丈夫かな…ゆっくり休んでね 忙しいのに、いつも生放送頑張ってくれてありがとう》

《いやでも本当にここ最近ラジオ生放送後ほぼ睡眠時間多分なかった中で電波ジャックやら舞台挨拶やら収録やらファンクラブの生配信もあって逆に今までよく倒れずにいたよね》

高橋といえば、2019年放送のドラマ『仮面ライダーゼロワン』（テレビ朝日系）にて主演を務め、以降は、NHK連続テレビ小説『あんぱん』を含む多くの作品に出演。また、2024年1月から翌年の12月まで、『ぐるぐるナインティナイン』（日本テレビ系）にてレギュラー出演するなど、タレントとしての知名度も高い。

人気者の常ではあるが、ハードなスケジュールをこなす高橋には、“変化”が指摘されてきた。

「話題になったのは、2024年1月、映画『劇場版 君と世界が終わる日に FINAL』の舞台挨拶です。途中まで笑顔で受け答えしていたのですが、汗が止まらず『すみません、一度外れてもいいですか』と途中退席する場面がありました。ほどなくして、『照明に汗をもってかれちゃいました』と戻ってきたのですが、当時はファンから体調面を気遣う反応が続出していました。

また、『ぐるナイ』に出演していた時期は、『痩せた』『顔色が悪い』と、見た目の変化を心配する声が多くあがっていました。

実際、2024年から2025年の仕事を振り返ると、かなりハードなスケジュールです。2年間で映画6本公開、ドラマ1本に朝ドラ1本出演、加えて2022年から続けているラジオ番組は基本深夜の生放送……番宣が続く時期はかなりの“激務”でしょう。いまが頑張り時ではあるのでしょうが、無理をし過ぎないよう調整するのも、時には必要なのでは」（芸能担当記者）

8月には、主演映画『ブルーロック』の公開が控えている。それまでに無事に回復するとよいのだが……。