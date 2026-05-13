5月13日、ある “美青年” の登場が世間を騒がせた。「この日、解禁されたのは、7月からNetflixで配信されるドラマシリーズ『ガス人間』の予告編とティザーカット。本作は、1960年に公開された名作映画『ガス人間第一号』を再構成したオリジナルストーリー。小栗旬さんや広瀬すずさんらの出演が発表されており、注目が集まっていました。今回解禁されたのは、肝心の “ガス人間” の配役です。この役をモデルのUTAさんが務める