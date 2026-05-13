5月13日、ある “美青年” の登場が世間を騒がせた。

「この日、解禁されたのは、7月からNetflixで配信されるドラマシリーズ『ガス人間』の予告編とティザーカット。本作は、1960年に公開された名作映画『ガス人間第一号』を再構成したオリジナルストーリー。小栗旬さんや広瀬すずさんらの出演が発表されており、注目が集まっていました。

今回解禁されたのは、肝心の “ガス人間” の配役です。この役をモデルのUTAさんが務めるといい、ティザーカットでは、煙に溶ける様子のUTAさんがデカデカと写し出されていました」（芸能記者）

異様な存在感を見せつけたUTAだが、予告編ではミステリアスな声色での演技も見せていた。いったい、このUTAとは何者なのか。

「身長190cm越えのスタイルも相まって、海外のファッションショーで活躍してきたモデルです。じつは本木雅弘さんと内田也哉子さんの長男。祖父母は故・樹木希林さんと内田裕也さんという華麗なる芸能一族です。

親子関係は、本木さんも内田さんも公言してきた周知の話ですが、演技に挑戦するのは今回が初めて。そんな “秘蔵っ子” が、いきなり注目作に抜擢されたことで、強い衝撃が集まりました」（同前）

Xでは、

《樹木希林のお孫さんがついに俳優デビューするとな〜高身長でいい顔してるんだよな〜》

《UTAくんってことはもっくんの息子の？？凄い配役》

《ガス人間のUTAくんカッコいい》

と、早くも絶賛を浴びている。

「同作の情報解禁の前日には、父である本木さんの還暦写真集『awai 刹那と永遠のまにまに』（トゥーヴァージンズ刊）の発売もアナウンスされました。本木さんの写真集は、実に27年ぶり。6月の主演映画『黒牢城』の制作の合間などに撮影したようです。

同じタイミングで父子の重大発表がおこなわれ、親子関係にさらに大きな注目が集まることとなりました。今後、共演する可能性もありそうです」（同前）

本木は、2024年11月の『徹子の部屋』（テレビ朝日系）で、子育てについて「背中を見せる男らしいお父さんというのには、どうしてもなれないままに過ぎてしまった」と明かしていた。

息子が演技デビューしたいまこそ、親子共演で “背中で見せる” チャンスかも？