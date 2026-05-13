iPS細胞を使ったパーキンソン病の治療のための再生医療製品について、公的な医療保険を適用することが了承されました。iPS細胞による再生医療の実用化は世界で初めてです。iPS細胞は神経や筋肉などの細胞に変化できることから、細胞の機能を再生させることが期待されていて、厚生労働大臣は今年3月、iPS細胞を使った2つの再生医療製品の製造・販売を条件期限付きで承認していました。厚労大臣の諮問機関はきょう、パーキンソン病の