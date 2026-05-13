セルフ式スタンドで「一発アウト」になる行為とは？

セルフサービスのガソリンスタンドを利用する際、利用者が自ら燃料を扱うため、安全に関する規則を遵守しなければなりません。

一体どのような点に注意すればよいのでしょうか。

【画像】「給油口」の意外な内部構造です！ 画像で見る（20枚）

特に注意を要するのが、給油が自動で停止した後の「継ぎ足し給油」です。

セルフ式では、燃料の吹きこぼれや引火のリスクを最小限に抑えるため、オートストップ機能が作動した後の追加給油は行わないように案内されています。

一方で、スタッフが給油を行うフルサービスのスタンドでは、給油口の限界まで燃料を入れる光景が見られます。

この違いの背景には、有資格者による管理体制の差があります。ガソリンスタンドの運営には「危険物取扱者・乙種第4類」の免状を持つ管理者が必要であり、フルサービスではその管理者の監督下でスタッフが作業を行うため、要望に応じた細かな給油が可能です。

しかし、セルフ式では利用者が管理者の直接的な指示を受けずに作業することから、安全性を第一に考え、継ぎ足しは制限されているのです。

給油作業を始める前には、必ずエンジンを停止させてください。エンジンの熱や火花が引火の原因になるのを防ぐためです。

ガソリンは極めて燃えやすい性質を持つため、給油前には「静電気除去シート」に触れて、体に蓄積された静電気を逃がすことも不可欠です。もちろん、タバコやライターといった火気の使用は固く禁じられています。

さらに、給油中にスマートフォンなどの電子機器を操作することも避けるべきです。操作に気を取られて集中力が低下し、燃料の吹きこぼれを引き起こす可能性があります。

給油ノズルのレバーから手を離して放置する行為も大変危険です。セルフスタンドにおける給油の流量は1分あたり30Lから35Lに設定されており、1秒間では約0.58Lにも達します。

これは500mlのペットボトルがわずか1秒で満杯になるほどの勢いであり、手を離した瞬間にノズルが外れて燃料が飛び散る危険性があります。

万が一、燃料が吹きこぼれてしまった場合は、すぐに対応することが必要です。セルフスタンドの給油レーン付近には、清掃用のウエスや水が用意されていることがほとんどです。

まずはウエスで丁寧に拭き取りますが、もし前の利用者が使って燃料が染み込んでいる場合は、ボディに傷をつけないようスタッフに新しいものと交換してもらいましょう。付着した燃料を水で洗い流すことも、塗装へのダメージを防ぐために効果的な手段です。

セルフサービスのガソリンスタンドを利用する際は、常に危険物を扱っているという意識を持ち、定められた規則に従って安全に給油することが何よりも大切です。

たとえフルサービスのスタンドであっても、満タンを希望する際には吹きこぼれのリスクを考え、事前にスタッフへ確認しておくとよいでしょう。