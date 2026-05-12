◇セ・リーグ中日１−３ＤｅＮＡ（2026年5月12日横浜スタジアム）中日先発・金丸は相性が良くない横浜のマウンドで精彩を欠き、今季3敗目を喫した。立ち上がりから制球に苦しみ、3回まで毎回、四死球の走者を出した。2回には無死一塁から6番・蝦名への四球で自ら傷口を広げ、1死一、三塁で8番・松尾に先制の右前適時打を浴びた。さらに0―1の5回には2死一塁から度会に二盗を許すと、蝦名に粘られた末、11球目を左前適時