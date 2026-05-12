俳優の松岡茉優が11日、都内で行われた「第70回岸田國士戯曲賞」(白水社主催・公益財団法人一ツ橋綜合財団後援)の授賞式に登壇し、受賞したダウ90000・蓮見翔への祝辞を贈った。松岡茉優松岡は冒頭、過去に共演した蓮見に、受賞への祝福の気持ちを語った。「生みの苦しみについては、私は理解することができないですけれども、広く表現という場においては、私も同じ気持ちがあると思う。賞をもらうというのは、その時だけ、間違っ