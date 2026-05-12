アサヒ飲料は5月8日に、渋谷で「green cola(グリーンコーラ)」の市場導入戦略説明会を開催した。green colaは2012年にギリシャで誕生したコーラで、砂糖不使用・カロリーゼロを特徴とし、植物由来の素材を使用している。5月12日から1都3県(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)のコンビニエンスストア限定で販売する。説明会では、代表取締役社長の近藤香代子氏と、マーケティング部長の高橋徹氏が登壇。また、green colaアンバサダ