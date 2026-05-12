この記事をまとめると ■ディーゼルエンジン車はランニングコストが安いといわれている ■中古でディーゼルモデルを探すと過走行といっても過言ではない物件が少なくない ■エンジン自体はかなり頑丈なので走行距離が多くても問題ないケースも多い 中古のディーゼルエンジン車に過走行車が多い理由 さまざまなものが値上げの対象となり、燃料も爆上がりした時期よりは落ち着いたものの、やはり高値安定状態が続いている現在。と