関西電力美浜原発3号機＝2025年3月、福井県美浜町関西電力美浜原発3号機（福井県美浜町）で8日に発生した蒸気漏れについて、関電や県は12日、発電機を回す高圧タービンの上部にあるキャップに穴が開いたことが原因と発表した。県は内側からの蒸気で徐々に削られたとみている。関電などによると、タービンのカバー上部にある二つのキャップのうち一つに縦約1センチ、横約8センチの穴を確認した。厚さ約2センチの炭素鋼製だが、