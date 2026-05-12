出資者への分配金が停止し、集団返還訴訟を起こされている不動産ファンド『みんなで大家さん』。国会議員の事務所関係者が、毎週行われる幹部会議に参加していたことが分かりました。 不動産ファンド『みんなで大家さん』は、年利7%の分配金を出資者に払うとうたい、3万7000人以上から2000億円を超える出資を集めました。 しかし、去年7月以降に主力商品の「ゲートウェイ成田」を含むほとんどの商品で分配金の支払い