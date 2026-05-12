東京・世田谷区の路上で、刃物を持った男に追いかけられているとの通報があり、男はまもなく、駆けつけた警察官に現行犯逮捕されました。12日午後2時半前、世田谷区若林の路上で、「包丁2〜3本持った男に追いかけられている」と目撃者から110番通報がありました。警視庁によりますと、男は包丁を2本持っていて、駆けつけた警察官が男の身柄を確保し、銃刀法違反の疑いで現行犯逮捕しました。けが人はいないということです。警視庁