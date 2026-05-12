女優の黒柳徹子（92）が12日、テレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演。50代後半まで独身でおせっかいを焼いていたというタレントを明かす場面があった。この日はタレントのモト冬樹と妻でモデルの武東由美が夫婦そろって出演。2人は2010年5月に結婚。モトは59歳で初婚、武東は再婚。当時は熟年婚と話題になった。今年で結婚16年目となる。黒柳は「あなたが、モト冬樹さんが独身だったので、私が心配して」と苦