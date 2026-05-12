女優の黒柳徹子（92）が12日、テレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演。50代後半まで独身でおせっかいを焼いていたというタレントを明かす場面があった。

この日はタレントのモト冬樹と妻でモデルの武東由美が夫婦そろって出演。2人は2010年5月に結婚。モトは59歳で初婚、武東は再婚。当時は熟年婚と話題になった。今年で結婚16年目となる。

黒柳は「あなたが、モト冬樹さんが独身だったので、私が心配して」と苦笑。「ずいぶんいろいろと。“合コンやろう”とか、“やったろうどう？”とかいろいろ」とおせっかいを焼いていたことを明かした。

モトも「うちの母が“道具があるから”」と応じると、「お医者さまのお父さまの道具があるから」とモトの父の職業を明かした。

さらにモトは「女子医大でナンパしてこい！とか言われて。それを黒柳さんにお話したら、急に仕事中に電話かかってきて、“女子医大の前でいっぱい女子大生いるから来なさい”とか言われて」と苦笑した。

黒柳は「私がね、あなたに電話したのよね。あの時、あなたに今“来ればいっぱいいるよ！”って」と笑った。

そして「あなたは女医さんなんですか？」と突然質問。2人は「いえ、全然違います」と否定。黒柳が「どうして、あの時は女医さんに偏っていたように思いますけど」ともらすと、モトは「ありがたかったけど。そういう縁はなくて」と苦笑いを浮かべた。