【スターフォックスALL STAR COLLECTION】 6月下旬 発売予定 価格：3,300円 三英貿易は、3Dシューティング「スターフォックス」に登場するキャラクターのぬいぐるみ「スターフォックスALL STAR COLLECTION」4種を発売する。6月下旬からNintendo TOKYO/OSAKA/KYOTO/FUKUOKAおよびマイニンテンドーストアで販売される予定で、価格は各3,300円