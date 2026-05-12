第16節の全20試合が終了した明治安田J2・J3百年構想リーグは5月10日までに第16節の全日程を終了した。最新の順位表が公開され、EAST-Bを除く3グループで1位突破が確定。この展開にファンからは「WESTの結果は予想外」と驚きの声が上がっている。WEST-Aでは、首位のカターレ富山が愛媛FCを2-0で下し、勝ち点37で首位を確定させた。WEST-Bでもテゲバジャーロ宮崎がレノファ山口に1-0で勝利。勝ち点を43まで伸ばし、独走状態で首