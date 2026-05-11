女優の浜辺美波が11日、インスタグラムを更新。親友とのプチ旅行の思い出を公開した。【写真】浜辺美波、プチ旅行で食事を楽しむ姿も浜辺は「あったかい季節になりましたねまだまだ冷え込んでいた時期に親友とプチ旅行してました」と報告。「美味しいご飯をいただいて、カラオケしちゃって、益々元気になりました」と振り返り、「また行きたい、そろそろ行きたい…絶対いく！」とつづった。投稿された写真には、カラオケで