12日（火）は、日本のはるか東の高気圧が東寄りに移動しながら、日本付近への張り出しを続けます。一方、南西諸島付近の梅雨前線はやや南下しますが、東シナ海の二つの低気圧がそれぞれ東進する見込みです。また、沖縄から東北の上空には寒気が流入して、大気の状態が不安定となる見通しです。このため、沖縄では午前中を中心に、九州では昼過ぎ頃から雨が降り、雷を伴う所もあるでしょう。中国、四国から東北にかけては午前中は晴