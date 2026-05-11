「何とか粘りたかったのですが、悔しいですね」──5月6日、日本ハム戦に今季4度目の先発登板も勝ち星には恵まれなかった楽天の前田健太投手（38）。その翌日、出場選手登録抹消となり、2軍調整となった。【写真】仲良くポーズを決める前田選手と早穂夫人の2ショット。他、膝上20cmスカートで歩く東海アナ時代の早穂夫人の姿なども昨年12月に楽天に入団し、11年ぶりに日本球界に復帰した前田投手。プロ19年で日米通算165勝の右腕