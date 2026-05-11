スコットランドリーグ海外サッカー、スコットランド1部セルティックの日本代表FW前田大然が、10日に行われたリーグ戦に先発出場。レンジャーズとの伝統の一戦「オールド・ファーム」で2ゴールと躍動し、3-1の勝利に貢献した。後半に鮮やかなオーバーヘッド弾で追加点を奪取。英国ファンから大喝采を浴びた。鮮やかなスーパーゴールだった。2-1で迎えた後半12分、ゴール前でこぼれ球を拾った前田。ワントラップ後、浮き球をオー