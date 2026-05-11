スコットランドリーグ

海外サッカー、スコットランド1部セルティックの日本代表FW前田大然が、10日に行われたリーグ戦に先発出場。レンジャーズとの伝統の一戦「オールド・ファーム」で2ゴールと躍動し、3-1の勝利に貢献した。後半に鮮やかなオーバーヘッド弾で追加点を奪取。英国ファンから大喝采を浴びた。

鮮やかなスーパーゴールだった。2-1で迎えた後半12分、ゴール前でこぼれ球を拾った前田。ワントラップ後、浮き球をオーバーヘッドキックで狙うとシュートは山なりの軌道を描きながらゴール右へ。一瞬時が止まったかのような一撃で会場は騒然。喜ぶ前田を味方は手荒く祝福した。

セルティック公式Xは「歴史に残る1点……」と綴り、得点シーンをピッチ上のアングルから捉えた映像として公開。得点の瞬間、ゴール裏や2階席のファンが総立ちになる様子が映る動画は反響が広がり、海外ファンの視線を釘付けにした。

「既に1000回は見直したよ」

「拡大してIMAXスクリーンに映し出せ」

「ただただ壮観だ」

「未だに信じられない。狂喜乱舞だ」

「スマホをいじっているバカもいないし、みんな大切な人と抱き合っている」

「100回見ても飽きないぞ」

「ナカ以来ダービー史上最高のゴールだ」

28歳の前田は今季リーグ戦で通算12点に伸ばし、15日に北中米ワールドカップのメンバー発表が控える中で特大なアピールを果たした。



（THE ANSWER編集部）